‘யார்கிட்ட..?’ சைலண்டா பதில் சொன்ன வேலுமணி.. ‘9 பேர்’.. சான்ஸே இல்ல.. அணிவகுத்த எம்.எல்.ஏக்கள்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : கோவையைச் சேர்ந்த சில அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் திமுக பக்கம் தாவுவார்கள் என்ற தகவல் சிறகடித்து வரும் நிலையில், அதற்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை எனச் சொல்லாமல் சொல்லி இருக்கிறார் எஸ்.பி.வேலுமணி.

அதிமுகவில் உட்கட்சி மோதல் தீவிரமாக நடந்து வரும் நிலையில், எதிர் தரப்பு எம்.எல்.ஏக்களை தங்கள் அணிக்கு இழுப்பதில் ஈபிஎஸ், ஓபிஎஸ் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.

இதற்கிடையே, அதிமுகவில் நிலவும் ஸ்திரமற்ற சூழலைப் பயன்படுத்தி, எம்.எல்.ஏக்களை தங்கள் பக்கம் கொண்டு வர திமுகவும் வலுவாகக் காய்நகர்த்தி வருகிறது.

அந்தவகையில் கோவை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 3 எம்.எல்.ஏக்கள் திமுக ஆதரவு நிலைக்குச் செல்ல இருக்கிறார்கள் என்ற தகவல் கடந்த சில நாட்களாகத் தீவிரமாகப் பரவி வருகிறது.

ஆஹா.. ஒரே ஒரு மெசேஜ்.. 50 பில்லியன் டாலரோடு உலகில் 25வது பணக்காரராக மாறிய நபர்! முழு பின்னணி

English summary

While there are reports that some ADMK MLAs from Coimbatore will jump over to the DMK side, SP Velumani has silently told that there is no chance for that. All the ADMk MLAs have submitted a petition to Coimbator District Collector.