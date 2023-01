அப்படி சொல்ல கூடாது! ஆளுநர் கொடுத்துட்டார்..ஆனாலும் அப்படி பேசக்கூடாது! அப்பாவு இப்படி சொல்லிட்டாரே

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழ்நாடு என்ற பெயர் தொடர்பாக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி விளக்கம் அளித்துள்ள நிலையில் ஆளுநர் பொதுவெளியில் இப்படியான வார்த்தைகளை பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை என தமிழ்நாடு சட்டசபை சபாநாயகர் அப்பாவு கூறியுள்ளார்.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு ஆளுநர் மாளிகையில் காசி தமிழ்ச் சங்கம் விழா தொடர்பான நிகழ்ச்சியில் பேசி ஆளுநர் தமிழ்நாட்டை தமிழகம் என்பது அழைப்பது சரியாக இருக்கும் என கூறியதாக குற்றம் சாட்டி திமுக உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகளும் கடுமையான கண்டனங்களை முன்வைத்தன.

ஏற்கனவே ஆளுநரை மாற்ற வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்த நிலையில் இந்த விவகாரம் தமிழகம் முழுவதும் பலத்த கண்டனங்களை பெற்றது. மேலும் ஆளுநருக்கு தமிழக சட்டசபையிலும் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டதும் குறிப்பிடத்தக்கது..

ஆளுநர் விளக்கம் வெறும் 'மழுப்பல்'.. “பகிரங்கமாக மன்னிப்பு கேட்கவேண்டும்”: சிபிஐ குரல்! ஓயாத சர்ச்சை!

English summary

Tamil Nadu Assembly Speaker Appavu has said that there is no need for the Governor to use such words in public when Governor RN Ravi has explained about the name Tamil Nadu.