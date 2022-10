தேவர் குருபூஜை.. அக்டோபர் 30ல் பசும்பொன் செல்கிறார் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்! பிரதமர் மோடி வருகிறாரா?

Chennai

சென்னை: முத்துராமலிங்க தேவரின் 115வது குருபூஜை மற்றும் தேவர் ஜெயந்தி அக்டோபர் 30 ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கும் நிலையில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பசும்பொன் செல்கிறார்.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் 28, 29, 30 ஆகிய 3 நாட்களில் முத்துராமலிங்க தேவரின் குருபூஜை மற்றும் பிறந்தநாள் ஜெயந்தி விழா வெகு விமரிசையாக நடத்தப்படுவது வழக்கம்.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி அனைத்து அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் வரை முத்துராமலிங்கத் தேவர் நினைவிடத்தில் அக்டோபர் 30ஆம் தேதி அன்று பசும்பொன் வந்து மரியாதை செலுத்துவார்கள்.

English summary

The 115th Gurupuja and Devar Jayanti of Muthuramalinga Devar is scheduled to be held on October 30. Chief Minister M. K. Stalin is coming to Pasumpon in Ramanathapuram district.