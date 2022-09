அதிமுகவின் ஆர்ப்பாட்ட கோஷம் மக்களிடம் எடுபடாது! ஆட்சியின் மீது கட்டுக்கதையை பரப்ப முயற்சி -ஸ்டாலின்

Chennai

சென்னை: திமுக ஆட்சி பற்றி கட்டுக்கதையையும், அவதூறையும் பரப்ப சிலர் முயற்சிப்பதாகவும் அது மக்கள் மத்தியில் ஒரு காலமும் எடுபடாது எனவும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தெரிவித்திருக்கிறார்.

சென்னை மறைமலை நகரில் நடைபெற்ற மாற்றுத்திறனாளிகள் சங்கத்தின் மாநில மாநாட்டில் கலந்துகொண்டு பேசிய அவர் இதனைக் கூறினார்.

மேலும், தன்னிடம் மனு கொடுக்கும் போதே காரியம் முடிந்து விட்டது போல் உணர்ந்து மக்கள் நன்றி சொல்வதாகவும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார்.

அந்த நிகழ்ச்சியில் முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆற்றிய உரையின் தொகுப்பு பின்வருமாறு;

Chief Minister Stalin has said that some people are trying to spread myth and slander about the DMK regime and it will never be accepted the people.