சட்டசபையில் 110 விதியின் கீழ் அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு ஜெயலலிதாவையே மிஞ்சிய ஸ்டாலின்

சென்னை: தமிழக சட்டசபையில் பட்ஜெட் கூட்டத் தொடர் கார சார விவாதங்களுடன் ஒரு மாதம் முடிந்துள்ளது. ஆளுங்கட்சி உறுப்பினர்களின் கை தட்டல்களுக்கு இடையே 110 விதியின் கீழ் பல்வேறு அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளார் முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின். மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாதான் அமைச்சர்களுக்கு கூட நேரம் கொடுக்காமல் அதிக அளவில் 110 விதியின் அறிவிப்பு வெளியிடுவார். முதல்முறையாக முதல்வராகியுள்ள மு.க ஸ்டாலின் ஜெயலலிதாவையே மிஞ்சும் வகையில் 110 விதியின் எக்கச்சக்க அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளார் என்று ஆளுங்கட்சி அமைச்சர்களே கூறத் தொடங்கியுள்ளனர்.

முன்னாள் முதல்வர்கள் கலைஞர் கருணாநிதி மற்றும் எம்ஜிஆர் ஆகியோரது ஆட்சிக்காலங்களில் அவசர காலங்களின் போதும் முக்கியமான வளர்ச்சி திட்டங்களில் அரசின் நிலைப்பாட்டை வெளிப்படுத்தவுமே பயன்படுத்தப்பட்டன. அப்போதெல்லாம் பெரும்பாலும் பட்ஜெட் அறிவிப்பின் போதே திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டன.

110 விதியின் கீழ் அறிவிக்கப்படும் திட்டங்கள் பற்றி அவை உறுப்பினர்கள் மற்றும் எதிர்க்கட்சிகள் கேள்வி கேட்கவோ, விவாதிக்கவோ முடியாது. மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி ஒருமுறை சட்டசபையில் பேசும் போது, 110 விதியை தினமும் பயன்படுத்தினால் அது 420 ஆகிவிடும் என்று கூறியிருந்தார். முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அறிவிப்புகளுக்காக மட்டுமே 110 விதியை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று தெரிவித்திருந்தார் அப்போதைய முதல்வர் கருணாநிதி.

