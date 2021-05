நாட்டுக்கோழி சூப் நண்டு ரசம்னு சத்தா சாப்பிடுங்க கொரோனா போன்ற எந்த நோயும் வீட்டு வாசலுக்கு கூட வராது

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் நாம் காரத்தன்மை அதிகம் கொண்ட காய்கறிகள், நாட்டுக்கோழி, சிக்கன், மட்டன் உணவுகளை அதிகம் சாப்பிடலாம். எங்கள் கிராமத்தில் தினசரியும் நாட்டுக்கோழி சேர்த்த உணவுகளை மட்டுமே சாப்பிடுவதால் காய்ச்சல், சளி வந்தாலும் உடனே சரியாகி விடுகிறது. இதுவரைக்கும் கொரோனா என்று ஒருவரும் மருத்துவமனைக்கு சென்றதில்லை. எங்கள் வீட்டிலும் வாரத்திற்கு இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்களுக்கு காரசாரமான அசைவ உணவுகளை சமைத்து சாப்பிட்டு உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரித்து வருகிறோம்.

கொரோனா அதிகம் பரவி வரும் இன்றைய கால கட்டத்தில் சிக்கன், முட்டை, மீன் உள்ளிட்ட உணவுகளை சாப்பிடலாம். எனக்கு கூட உடல் அசதி, காய்ச்சல் ஏற்பட்ட போதும் நாட்டுக்கோழி சூப், நண்டு மசாலா உணவு என கார சாரமாக சாப்பிட்டு காய்ச்சலில் இருந்து மீண்டு எழுந்தேன். உடல் வலியும் அசதியும் இரண்டு நாட்களில் ஒடியே போய் விட்டது.

சத்தான உணவுகள் பழங்கள், காய்கறிகள்,அசைவ உணவுகள் நம் உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிப்பதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. கடந்த காலங்களில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு பால், கபசுர குடிநீர், 2 முட்டை, வாழைப்பழம், நெல்லிக்காய், ஆரஞ்சு, திராட்சை, சுண்டல், பயறு போன்றவைகளும், டிபன், சாப்பாடு போன்றவையும் தேவைக்கேற்ப வழங்கி குணப்படுத்தினர். இந்த சத்தான உணவுகளின் மூலம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ஏற்பட்டுள்ளதோடு மருந்து, மாத்திரைகளால் கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்தில் இருந்து குணமாகினர். இப்போதும் சத்தாக சாப்பிட்டால் எந்த நோயும் நம் வீட்டு வாசலுக்குக் கூட வராது என்ற சொல்லவே இந்த கட்டுரை.

கொரோனா பாசிட்டிவ் : மாரக தசை நடக்கல! கர்ம தசையும் இல்லை - ஜோதிடர் தந்த நம்பிக்கை வார்த்தைகள்

English summary

During the corona pandemic eats Nutritious foods Fruits, vegetables and non-vegetarian foods play an important role in boosting the immune system in our body. So you can take foods including chicken, eggs and fish at this time.