மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை தந்தால் கடும் நடவடிக்கை.. கல்லூரி விழாவில் முதல்வர் ஸ்டாலின் எச்சரிக்கை

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஆசிரியர்கள் பெற்றோர்களுடன் மனம் விட்டு பேசுங்கள்.. மாணவிகள் தற்கொலை செய்து கொள்ளாதீர்கள் என்று முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார். மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை தருபவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை குருநானக் கல்லூரி பொன்விழாவில் முதலமைச்சர் உரையாற்றினார். அப்போது பேசிய அவர், மாணவிகளுக்கு எதிரான செயல்களை அரசு வேடிக்கை பார்க்காது என்று கூறினார்.

மாணவிகள் எந்த பிரச்சினை என்றாலும் பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்களிடம் மனம் விட்டு பேசுங்கள் என்று கூறிய முதல்வர், தற்கொலை செய்து கொள்ள வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொண்டார். எத்தகையை சோதனைகளையும் எதிர்கொள்ளக்கூடிய தைரியத்தை மாணவச்செல்வங்கள் பெற வேண்டும் என்றார்.

6.35 லட்சம் மாணவர்களுக்கு இலவச சைக்கிள்..முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் சென்னையில் தொடங்கி வைத்தார்

English summary

Chief Minister M. K. Stalin has warned that strict action will be taken if girls are sexually harassed in school. The Chief Minister addressed the Golden Jubilee of Guru Nanak College, Chennai. Speaking at that time, he said that the government will not look down on the actions against the girl students.