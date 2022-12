ஆளுநருக்கு வருஷத்துக்கு 6.5 கோடி செலவா? சுப.வீரபாண்டியனுக்கு வந்த கோபம்! முதல்வருக்கு பறந்த கோரிக்கை

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழ்நாடு முதல்வரும், தமிழக அரசும், ஆளுநருக்கான செலவை உடனே குறைக்க வேண்டும் என்றும், ஆளுநர் மாளிகையின் பரப்பளவைக் குறைக்க வேண்டும் என்றும், முதலமைச்சருக்கு அவசர வேண்டுகோள் விடுப்பதாக திராவிட இயக்கத் தமிழர் பேரவை பொதுச்செயலாளர் சுப.வீரபாண்டியன் கூறியுள்ளார்.

தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவிக்கும் திமுக தலைமையிலான தமிழக அரசுக்கும் ஆரம்பத்தில் இருந்தே மோதல் போக்கு நீடித்து வருகிறது. தமிழக அரசு சார்பில் நிறைவேற்றப்பட்ட பல மசோதாக்களை ஆளுநர் தற்போது வரை ஒப்புதல் அளிக்காமல் கிடப்பில் போட்டுள்ளதால் பல சிக்கல்கள் எழுந்திருக்கிறது.

மேலும் பல்கலைக்கழக நிகழ்ச்சிகளில் பேசும் தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி சனாதனம், பாரதம், இந்து மதம் குறித்து பேசி வருகிறார். இதனால் திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகள் தொடர்ந்து தமிழக ஆளுநருக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றன.

English summary

General Secretary of the dravida iyakka tamilar peravai Suba Veerabandian says area of the Governor's House should be reduced and tamil nadu govrnment should immediately reduce the expenditure of the Governor