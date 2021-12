அடுத்த சிக்கலில் மாரிதாஸ்.. பாய்ந்த புது வழக்கு.. மீண்டும் கைது!

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பாஜக ஆதரவாளரான யூ டியூபர் மாரிதாஸை போர்ஜரி வழக்கில் சென்னை குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. போலி ஆவணங்களை வைத்து செய்தியாளர்களுக்கு மிரட்டல் விடுத்ததாக தனியார் தொலைக்காட்சி நிர்வாகம் அளித்த புகாரின் பேரில் சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர்.

மோசடி வழக்கில் மாரிதாஸ் கைது செய்யப்பட்ட தகவலை சிறையில் உள்ள அவருக்கும், மதுரையில் உள்ள அவரது சகோதரர் மகேஷுக்கும் சென்னை சிசிபி சைபர் க்ரைம் காவல் நிலையத்தின் ஆய்வாளர் எஸ்.ஏ. வீராசாமி அதிகாரபூர்வமாக தெரிவித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

பாஜக ஆதரவாளரும் யூடியூபருமான மதுரையைச் சேர்ந்த மாரிதாஸ் என்பவர் கடந்த 10.07.2020 ஆம் தேதி தனது ட்விட்டர், பேஸ்புக் மற்றும் யூடிபில் ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டிருந்தார். அந்த வீடியோவில் மூத்த ஆசிரியர் வினய் சரவாகி அனுப்பியதாக மெயில் ஒன்றை வெளியிட்டார்.

English summary

BJP supporter You Tuber Maridhas has been arrested by the Chennai Crime Branch police in a forgery case. Chennai Central Crime Branch police have taken action following a complaint lodged by a private television management.