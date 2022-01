டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு சண்டே லீவு... இன்றே குவிந்த குடிமகன்கள்.. என்னத்த சொல்ல போங்க!

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஞாயிற்றுக்கிழமை முழு ஊரடங்கையடுத்து மதுபான கடைக்கு விடுமுறை விடப்படுவதாக டாஸ்மாக் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. இந்த நிலையில் இன்றே இரண்டு நாட்களுக்குத் தேவையான மதுபானங்களை வாங்கிச் செல்கின்றனர் குடிமகன்கள்.

தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. தினசரி பாதிப்பு 30 ஆயிரத்தை நெருங்கியுள்ளது. தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக தமிழகத்தில் ஜனவரி 31ஆம் தேதிவரை கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.

பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆன்லைனில் வகுப்புகளும் தேர்வுகளும் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னையை போல் கோவையும் இருக்கோணும்.. மிஸ்ஸானால் ஆக்ஷன்தான்.. அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி அட்வைஸ்!

English summary

Sunday lockdown TASMAC Holiday: ( டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு சண்டே லீவு )TASMAC management has announced that the liquor store will be closed on Sunday following a full curfew. In this situation, citizens are going to buy the liquor they need for two days today.