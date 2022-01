நாளை முழு ஊரடங்கு: திருமண விழாக்களுக்கு செல்லலாமா?.. தமிழக அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கொரோனா பாதிப்பு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. கொரோனா தினசரி பாதிப்பு 10,000-ஐ நெருங்கி விட்டது. ஆக்டிவ் கேஸ்களும் உச்சத்தில் உள்ளன. இதனால் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த தினமும் இரவு நேர ஊரடங்கும், ஞாயிற்றுக்கிழமைதோறும் முழு ஊரடங்கும் தமிழக அரசு கொண்டு வந்துள்ளது.

இரவு 10 மணி முதல் காலை 5 மணி வரை இரவு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஞாயிற்றுக்கிழமை முழு ஊரடங்கில் அத்தியாவசிய பணிகளை தவிர அனைத்துக்கும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மாநிலத்துக்கு உள்ளேயும், வெளியேயும் அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்து போக்குவரத்துக்கு அனுமதி இல்லை.

English summary

The Tamil Nadu government has announcement the public to go to the wedding ceremony in Tamil Nadu tomorrow. The Tamil Nadu government has brought a complete curfew in Tamil Nadu on Sunday