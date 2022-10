மதிக்கவே மாட்றாங்க! தேனியில் கொட்டித் தீர்த்த ர.ர.க்கள்! கண்டிப்பாக மாறும்..ஆறுதல் சொன்ன ஓபிஎஸ்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிசாமியின் கையே ஓங்கி இருப்பதால் இருப்பை தக்க வைத்துக் கொள்ள ஏதாவது முடிவெடுக்க வேண்டும் எனவும் மாவட்ட செயலாளர்களை அறிவித்தாலும், எந்தவித அதிகாரமும் தங்களுக்கு இல்லை என தேனியில் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை சந்தித்த அவரது ஆதரவு நிர்வாகிகள் புலம்பித் தீர்த்ததாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் எப்போது முடியும் என அதிமுகவின் அவர்களுக்கே தெரியாது போல.. ஏன் அதனை தொடர்ந்து நடத்திவரும் ஓ.பன்னீர் செல்வத்துக்கும் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்குமே தெரியுமா என்பது தெரியவில்லை.

அந்த அளவுக்கு தொலைக்காட்சிகளில் ஒளிபரப்பாகும் மெகா சீரியல் போல இழுத்துக் கொண்டே செல்கிறது. நீதிமன்றத்தில் இந்த விவகாரம் விசாரணயில் இருக்கும் நிலையில், அதனையும் மீறி என்னென்ன வழிகள் இருக்கிறதோ அதனை கையில் எடுத்து தங்கள் அதிகாரத்தையும் இருப்பையும் தக்க வைத்துக் கொள்ள எடப்பாடி பழனிச்சாமியும் ஓ.பன்னீர்செல்வமும் தீவிரமாக முயன்று வருகின்றனர்.

The OPS informed the district secretaries that our hand in the AIADMK should be taken to maintain the position. But there are reports that his support executives who met O. Panneerselvam in Theni lamented that they do not have any authority.