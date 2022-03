அண்ணன் டிஜெ... புழல் சிறைக்கு வெளியே அதிர்ந்த முழக்கம் - ஜெயக்குமாரை மூழ்கடித்த ஆளுயர மாலைகள்

Chennai

சென்னை: மூன்று வழக்குகளிலும் ஜாமீன் கிடைத்ததை அடுத்து புழல் சிறையில் இருந்து விடுதலையான ஜெயக்குமாரை அவரது ஆதரவாளர்கள் ஆளுயர மாலைகளை அணிவித்தும் அண்ணன் டிஜெ வாழ்க என்று முழக்கமிட்டும் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

பிப்ரவரி 19ஆம் தேதி நடந்த நகர்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் வாக்குப்பதிவின் போது கள்ள ஓட்டு போட முயன்ற திமுக தொண்டரை அரைநிர்வாணமாக்கி தாக்கியதாக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் மீது புகார் அளிக்கப்பட்டது.

அந்த புகாரின் பேரில் தண்டையார்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் பதிவான வழக்கில் பிப்ரவரி 20ஆம் தேதி ஜெயக்குமார் கைது செய்யப்பட்டு புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். இந்த வழக்கில் ஜெயக்குமாரின் ஜாமின் மனுவை சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது.

அதிமுகவை அழிக்க பொய் வழக்கு... ஹிட்லரின் மறு உருவம் ஸ்டாலின் - ஜெயக்குமார் குற்றச்சாட்டு

Jayakumar released from Puzhal prison this morning. When former minister Jayakumar Pulhal was released from jail today, he was greeted enthusiastically by his brother DJ.