பாஜகவின் பக்கா மூவ்! திருச்சி சிவாவின் மகனை தூக்கிய பாஜக! பரபரப்பில் உடன்பிறப்புகள்! பரபர பின்னணி

சென்னை : திமுக முக்கிய பிரமுகர்கள் ஒருவரும் மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான திருச்சி சிவாவின் மகன் சூர்யா சிவா பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை முன்னிலையில் பாஜகவில் இணைய போவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது

மத்திய தமிழகத்தின் திமுக பிரமுகர்கள் மிகவும் குறிப்பிடத்தகுந்த ஒரு முக்கிய நிர்வாகி என்றால் திருச்சி சிவா என்று கண்ணை மூடிக்கொண்டு உடன்பிறப்புகள் சொல்லுவார்கள்.

திமுக தலைவராக கருணாநிதி இருந்த போதும் தற்போது முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைவராக இருக்கும் போதும் கட்சியில் திருச்சி சிவாவுக்கு கொடுக்கப்படும் அங்கீகாரம் ஒருபோதும் குறைந்தபாடில்லை.

English summary

It has been reported that Surya Siva, son of Trichy Siva, a prominent DMK figure and a member of the rajya saba, will join the BJP in the presence of BJP state president Annamalai.