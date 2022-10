சீமான் அண்ணே நீங்களா? பொன்னியின் செல்வனை கலாய்த்த டோலிவுட்டன்கள்! பிரபாஸை வறுத்தெடுக்கும் தமிழன்கள்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படத்தை பாகுபலி படத்தோடு ஒப்பிட்டு தெலுங்கு ரசிகர்கள் கடந்த சில நாட்களாக சமூக வலைதளங்களில் வார்த்தை போரில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில் பிரபாஸ் நடித்துள்ள ஆதிபுருஷ் படத்தின் டீசரில் வரும் பிரபாஸ் கேரக்டர் நாம் தமிழர் கட்சி சீமானை வைத்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக சமூக வலைதளங்களில் விவாதங்கள் நடைபெற்று வருகிறது.

நாயகன் தொடங்கி தளபதி, இராவணன் தொடங்கி தற்போது ஓகே கண்மணி வரை நீண்ட காலமாக 'அப்டேட்' இயக்குனரான மணிரத்னம் பொன்னியின் செல்வன் நாவலை திரைப்படமாக எடுத்துள்ளார். நீண்ட முயற்சிகளுக்கு பிறகு இந்த படம் வெளிவந்துள்ளது.

படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிகர்கள் விக்ரம், ஜெயம் ரவி, கார்த்தி, ஜெயராம், சரத்குமார், திரிஷா, ஐஸ்வர்யா ராய் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். இந்த படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகி பெரும் வரவேற்பை பெற்றிருக்கிறது.

English summary

Telugu fans have been engaged in a war of words on social media for the past few days comparing Ponni's Selvan with Baahubali. In this case, discussions are going on on social media that the Prabhas character appearing in the teaser of Adipurush starring Prabhas has been created based on Naam Tamilar Katchi Seeman.