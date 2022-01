டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வு...எல்லா அரசு பணியிடங்களும் தமிழர்களுக்கு மட்டுமே- பிடிஆர் பழனிவேல் ராஜன் உறுதி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து அரசு பணியிடங்களும் தமிழர்களுக்கு மட்டுமே என்று நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் ராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

ஆவின் மற்றும் போக்குவரத்து ஊழியர்கள் பணியிடங்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து அரசு பணியிடங்களும் இனி டிஎன்பிஎஸ்சி மூலம் மட்டுமே நிரப்பப்படும் என்றும் தமிழக சட்டசபையில் பேசிய பழனிவேல் தியாகராஜன் தெரிவித்தார்.

அரசுக்கு சொந்தமான பொதுத்துறை நிறுவனங்கள், அரசுக்கழகங்கள், சட்டப்பூர்வமான வாரியங்கள், மாநில அரசின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வரும் அதிகார அமைப்புகளின் பணியிடங்களுக்கான ஆட்சேர்க்கை தொடர்பான கூடுதல் பணிகளை அரசுப் பணியாளர் தேர்வு வாரியத்திடம் ஒப்படைப்பு குறித்த சட்ட முன்வடிவை நிதித்துறை அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் அறிமுகம் செய்தார்.

English summary

Tamil Nadu Assembly 2022 : Finance Minister PTR Palanivel Thiyagarajan has said that all government posts, including those of Avin and transport workers, will now be filled only through TNPSC. PTR Palanivel Thiyagarajan has stated this while addressing the Tamil Nadu Assembly.