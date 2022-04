பழகுவதற்கு இனியவர் ஆளுநர் ரவி! தனிப்பட்ட முறையில் ஆளுநருடன் மோதல் இல்லை! சட்டசபையில் முதல்வர் பேச்சு

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பழகுவதற்கு இனியவர் என்றும், நீட் விலக்கு மசோதா உள்ளிட்ட பல்வேறு மசோதாக்களை முடக்கி வைத்திருப்பதால் தான் அவரது தேநீர் விருந்தை புறக்கணித்ததாகவும் , அவருடன் தனக்கு எந்த தனிப்பட்ட விரோதமும் இல்லை என தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

நீட் தேர்வில் இருந்து தமிழக மாணவர்களுக்கு விலக்கு அளிக்க வேண்டும் என தமிழக சட்டப்பேரவையில் அனைத்து கட்சிகளின் சார்பில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு ஆளுநருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.

அதனை குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பி வைக்காமல் ஆளுநர் காலம் தாழ்த்திய நிலையில் , மீண்டும் சட்டசபையில் நீட் தேர்விலிருந்து விலக்கு வழங்கும் மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டு ஆளுநருக்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்டது.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister Stalin has said that Governor RN Ravi was pleasant to treat and that he had boycotted his tea party because he had blocked various bills, including the NEET exemption bill, and that he had no personal animosity with him.