முதல்வராக முதல் பிறந்தநாள்... 2 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தொண்டர்களிடம் வாழ்த்து பெறும் மு.க ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தொடர் வெற்றிகளுக்குப் பின்னர் முதல்வர் மு.க ஸ்டாலினின் பிறந்தநாள் நாளை கோலகலமாக கொண்டாடப்பட உள்ளது. கொரோனா பரவல் காரணமாக தொண்டர்களை சந்தித்து வாழ்த்து பெறுவதை தவிர்த்து வந்த ஸ்டாலின் நாளைய தினம் காலையில் தொண்டர்களிடம் வாழ்த்து பெற உள்ளார்.

முதல்வர் ஸ்டாலின் தனது பிறந்தநாளன்று காலை 7 மணிக்கு பேரறிஞர் அண்ணா, கலைஞர் கருணாநிதி நினைவிடங்களில் மலர்வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்துகிறார். காலை 07.15 மணிக்கு தந்தை பெரியார் நினைவிடத்தில் அஞ்சலி செலுத்துகிறார்.

ஆபரேஷன் கங்கா: உக்ரைனில் சிக்கிய மாணவர்களை மீட்க விரையும் 4 அமைச்சர்கள்! பிரதமர் மோடி முக்கிய முடிவு

காலை 9 மணிக்கு அண்ணா அறிவாலயம் வந்து கலைஞர் அரங்கத்தில் தொண்டர்களிடம் வாழ்த்து பெறுகிறார். இதற்கான அறிவிப்பை திமுக தலைமைக்கழகம் வெளியிட்டுள்ளது.

English summary

M. K. Stalin was born on 1 March 1953 in Madras to former Chief Minister of Tamil Nadu and DMK Chief M. Karunanidhi. Tamilnadu cm mk stalin letter to dmk cadres in march 1 stalin birthday celebration. Stalin, who avoided meeting and greeting volunteers due to the corona spread, is due to greet volunteers tomorrow morning.