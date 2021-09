கூட்டுறவு வங்கிகளில் 5 சவரன் வரையிலான தங்க நகைக் கடன் ரத்து! முதல்வர் ஸ்டாலின் அதிரடி அறிவிப்பு

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: கூட்டுறவு வங்கிகளில் 5 சவரன் நகை கடன் பெற்றவர்களின் கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்று சட்டசபையில் இன்று முதல்வர் முக ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார்.

திமுக தனது தேர்தல் அறிக்கையில் கூறிய முக்கியமான வாக்குறுதிகளில் இது ஒன்று. எனவே, எப்போது இந்த அறிவிப்பு வெளியாகும் என்று மக்கள் ஆர்வத்தோடு எதிர்பார்த்து காத்திருந்த நிலையில் இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

நகைக் கடன் தள்ளுபடியாகும் என்ற நம்பிக்கையில் வட்டியை கூட கட்டாமல், கடன் பெற்றவர்கள் காத்திருப்பதால், கூட்டுறவு வங்கிகளுக்கு நிதிச் சுமை கூடிக் கொண்டே போன நிலையில் இந்த அறிவிப்பு இன்று வெளியானது.

The announcement of the waiver of agricultural loans obtained against gold jewellery up to five sovereigns from co-operative banks is expected to be made by Chief Minister MK Stalin during today's assembly session.