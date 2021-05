இங்க பாருங்க.. ஸ்டாலினையே விமர்சனம் செய்யும் "தமிழக முதல்வர்" டுவிட்டர் பக்கம்.. ஏன் இப்படி?

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின். ஆனால் முதலமைச்சருக்கான ட்விட்டர் பக்கத்தில் திமுகவை விமர்சனம் செய்த ட்வீட்கள் இடம்பெற்றுள்ளன என்று சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா? ஆனால் இதுதான் இப்போதைய நிலவரமாக மாறி இருக்கிறது.

விதிமீறல் நடைபெற்றதாக புகார்.. @CMOTamilNadu ட்விட்டர் பக்கம் முடக்கம்

தமிழக முதல்வராக எடப்பாடி பழனிசாமி பதவி வகித்தபோது, CMOTamilnadu என்ற ட்விட்டர் கணக்கு முதல்வருக்காக வழங்கப்பட்டிருந்தது.

இது தவிர, எடப்பாடி பழனிச்சாமி என்ற பெயரில் அவருக்கான தனி ட்விட்டர் கணக்கும் இருந்தது. கட்சி சார்ந்த விஷயங்களை தனிப்பட்ட டுவிட்டர் கணக்கிலும், அரசு தொடர்பான அறிவிப்புகளை முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கான தனிப்பட்ட டுவிட்டர் கணக்கிலும் வெளியிடுவது வழக்கம். சில நேரங்களில் திமுகவினரை விமர்சனம் செய்தும் முதல்வர் அக்கவுண்டிலிருந்து ட்வீட் செய்திருப்பார்.

