அதிமுகவில் சண்டை! பேசி தீர்த்துக்கங்க..‘தீர்த்துட்டு’ பேசாதீங்க.. அதிமுகவுக்கு அடடே அறிவுரை சொன்ன அழகிரி

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் கருத்து வேறுபாடு இருந்தால், நாகரீகமாக தீர்த்துக்கொள்ள வேண்டும், வேறு விதமாக தீர்த்துக் கொள்ளக் கூடாது என்று தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி அறிவுரை கூறியுள்ளார்.

அதிமுகவில் சண்டை! பேசி தீத்துக்கங்க..‘தீத்துட்டு’ பேசாதீங்க..

லாக்கப் மரணங்களில் காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் கவனம் செலுத்தி,லாக்கப் மரணங்கள் இல்லாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் தமிழக அரசுக்கு அழகிரி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கே.எஸ்.அழகிரி," அக்னிபாத் திட்டம் என்ற பெயரில் மத்திய அரசு மேலும் கொடுமையான செயலை இந்தியாவின் மீது திணிக்கிறது. நான்கு ஆண்டுகளில் இளைஞர்களை ராணுவத்தில் இருந்து என்ன செய்ய முடியும்.

அதிமுக பொதுக்குழு பஞ்சாயத்து.. மாஜி சட்ட அமைச்சர் சிவி சண்முகம் முன்வைத்த சட்ட பாயிண்டுகள்தான் என்ன?

English summary

Tamil Nadu Congress Committee Chairman KS Alagiri has advised that if there is a difference of opinion in the AIADMK, it should be resolved in a civilized manner and not in any other way.