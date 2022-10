ஒரே நாடு - ஒரே மொழி -ஒரே ரேஷன் கார்டு -ஒரே வரி -ஒரே தேர்தல்.. பாஜக ஆட்சி பற்றி காங்கிரஸ் விளாசல்!

Chennai

சென்னை: ஒரே நாடு - ஒரே மொழி -ஒரே ரேஷன் கார்டு -ஒரே வரி -ஒரே தேர்தல்.. என்ற இலக்கு மூலம் ஒன்றிய அரசு ஒற்றை குடையின் கீழ் அதிகாரத்தை குவிக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளதாக தமிழக காங்கிரஸ் சாடியுள்ளது.

மேலும், பாஜக அரசின் இந்தியை திணிக்கிற போக்கு இனியும் தொடர்ந்தால் கடுமையான போராட்டத்தை தமிழகத்தில் நடத்த வேண்டிய நிலை ஏற்படும் என காங்கிரஸ் எச்சரித்துள்ளது.

இது தொடர்பாக தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி விடுத்துள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

The Tamil Nadu Congress has accused the Union government of trying to concentrate power under a single umbrella with the goal of one country - one language - one ration card - one tax - one election.