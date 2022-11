யார் கண் பட்டுச்சோ? காங்கிரஸில் களைகட்டிய கோஷ்டி மோதல்! டெல்லிக்கு பறந்த தலைகள்! அழகிரிக்கு சிக்கல்!

Chennai

சென்னை : தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவராக கேஎஸ் அழகிரி பொறுப்பேற்ற பின்னர் தமிழக காங்கிரஸில் கோஷ்டி பூசல் இல்லாமல் அமைதியாக இருந்த எரிமலை போல் இருந்த நிலையில், சத்திய மூர்த்தி பவனில் மோதலுக்கு பிறகு அது வலுத்துள்ளது. இந்நிலையில் கேஎஸ் அழகிரிக்கு எதிராக முக்கிய தலைவர்கள் டெல்லிக்குப் பறந்துள்ளனர்.

'சேர்ந்தே இருப்பது காங்கிரஸும் கோஷ்டி மோதலும்' என சிலர் கிண்டல் அடிப்பார்கள். அந்த அளவுக்கு காங்கிரஸ் கட்சி என்றாலே கோஷ்டி மோதலுக்கு பஞ்சம் இருக்காது. மேல்மட்ட தலைவர்கள் தொடங்கி கீழ்மட்ட தலைவர்கள் வரை உள்ளூர் பிரமுகர்கள் கோஷ்டிகளாகவே செயல்பட்டு வருவார்கள்.

பா,சிதம்பரம், ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன், தங்கபாலு உள்ளிட்ட பல தலைவர்கள் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் தனித்தனி அணிகளாகவே செயல்பட்டு வந்தார்கள். இதனால் தமிழக காங்கிரஸ் அதல பாதாளத்திற்கு சென்றது.

While there was no factionalism in the Tamil Nadu Congress after KS Alagiri took charge as the Tamil Nadu Congress Committee president, it has intensified after the clash at Sathya Murthy Bhavan. In this case, important leaders have flown to Delhi against KS Alagiri.