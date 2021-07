பிளஸ் 2 துணைத்தேர்வு.. ஆகஸ்டு 6 முதல் 19 வரை நடைபெறும்.. நாளை முதல் விண்ணப்பிக்கலாம் -தமிழ்நாடு அரசு

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: பிளஸ் 2 தேர்வில் மதிப்பெண் குறைவாக இருப்பதாக கருதும் மாணவர்களுக்கு ஆகஸ்டு 6-ம் தேதி முதல் ஆகஸ்டு 19-ம் தேதி வரை துணைத் தேர்வு நடைபெறும் என்று தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று அதிகரித்ததால் பிளஸ் 2 தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டது. இதனை தொடர்ந்து அனைவருக்கும் தேர்ச்சி வழங்கி தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு வெளியிட்டது.

10-ம் வகுப்பு, பிளஸ் 1 தேர்வுகளில் பெற்ற மதிப்பெண்கள் மற்றும் செய்முறைத் தேர்வில் பெற்ற மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் பிளஸ் 2 மதிப்பெண்கள் கணக் கிடப்பட்டு தேர்ச்சி முறை அறிவிக்கப்பட்டது..

English summary

The Government of Tamil Nadu has announced that the Plus 2 Supplementary exam will be held from August 6 to August 19