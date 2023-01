அயல்நாடுகளில் தமிழை வளர்க்க தமிழ்நாடு அரசு செய்த தரமான செயல்! தமிழ் இருக்கைகள் அமைய எவ்வளவு செலவு?

Chennai

சென்னை: அயல்நாடுகளில் தமிழை வளர்க்கும் நோக்கில் அங்குள்ள பிரபல பல்கலைக்கழகங்களில் தமிழ் இருக்கைகள் நிறுவிட தமிழ்நாடு அரசு பல கோடி ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கிய விவரம் அயலகத் தமிழர் திருநாள் விழா மூலம் வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளது.

சென்னையில் நேற்றும் இன்றும் நடைபெற்று வரும் அயலகத் தமிழர் திருநாளில் உலகெங்கும் வாழும் தமிழர்கள் ஆர்வமுடன் பங்கேற்றுள்ளனர்.

இது தொடர்பான விவரம் வருமாறு;

