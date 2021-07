ஊரடங்கில் கூடுதல் தளர்வுகளை வழங்கிய தமிழ்நாடு அரசு.. என்னென்ன தெரியுமா?.. முழு லிஸ்ட் இதோ!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் ஏற்கனவே போடப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு வருகிற 19-ம் தேதியுடன் முடிவடைய உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் ஊரடங்கை மேலும் நீட்டிப்பது தொடர்பாக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் மருத்து துறை நிபுணர்கள் உள்பட பல்வேறு அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார்.

இந்த நிலையில் ஜூலை 31-ஆம் தேதி வரை ஊரடங்கு நீடித்து முதல்வர் மு.க .ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார். தற்போது பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள தளர்வுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கு வருகிற 31-ம் தேதி காலை 6 மணி வரை அமலில் இருக்கும்.

English summary

The Tamil Nadu government has ordered additional relaxation of the curfew. The government has given permission for teachers to come and work at the school