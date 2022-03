கோடை காலம் வருகிறது..வெளிநாட்டு பானங்கள் எதற்கு..உள்ளூரிலேயே இத்தனை இருக்கு..தமிழக அரசின் வேண்டுகோள்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கோடை காலத்தில் உடல் நலம் பேண பாரம்பரிய உள்ளூர் பானங்களை பருக வேண்டுமெனவும், இளநீர், நீரா, பதநீர் போன்ற பானங்களை பருகுவதால் உடல் நலத்துக்கும் நல்லது, விவசாயிகளின் வருமானமும் உயரும் என தமிழ்நாடு அரசு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது.

தமிழகத்தில் வழக்கத்திற்கு முன்னதாக தற்போது வெயில் காலம் ஆரம்பித்துள்ளது. பகல் நேரங்களில் அதிக வெயில் கொளுத்தி வரும் நிலையில் சாலைகளில் மக்கள் நடமாட்டம் குறைந்தே காணப்படுகிறது.

இதன் காரணமாக சாலைகளில் குளிபானங்கள், பழங்கள், பழச்சாறு வகைகளை விற்பனை செய்யும் கடைகள் முளைத்துள்ளன. வெளிநாட்டு குளிர்பாங்களை நாடிச்செல்லும் மக்களின் எண்ணிக்கையும் கணிசமாக உயந்துள்ளது.

English summary

The Government of Tamil Nadu has requested the public to consume traditional local beverages during the summer to ensure good health, as drinking soft drinks such as neera, tenter coconut and pathaneer is good for health and will increase the income of farmers.