தமிழகத்தில் 15 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம்.. மகேஷ்குமார் அகர்வால் உள்பட யார் யாருக்கு என்ன பொறுப்பு

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: தமிழகத்தில் 15 ஐ.பி.எஸ்.அதிகாரிகளை இடமாற்றம் செய்து அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. கடந்த ஆட்சியில் சென்னை மாநகரக காவல் ஆணையராக இருந்த மகேஷ் குமார் அகர்வால், தற்போது, சென்னை குற்றப்பிரிவு ஏ.டிஜிபி.யாக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். பொருளாதார குற்றப்பிரிவு ஐ.ஜியாக ஆர். தினகரன் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட உடனேய முக்கிய காவல்துறை அதிகாரிகள் மாற்றப்பட்டனர். அதனை தொடர்ந்து இரண்டாவது கட்டமாக இன்று 15 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் மாற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள். இதற்கான உத்தரவை கூடுதல் முதன்மை செயலாளர் எஸ்.கே.பிரபாகரன் பிறப்பித்துள்ளார்.

அதன்படி டிஜிபி பிரதீப் கட்டாய காத்திருப்போர் பட்டியலில் இருந்தார். தற்போது தமிழ்நாடு போலீஸ் அகாடமியின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதேபோல் ஏடிஜிபி ஜெயந்த் முரளியும் கட்டாய காத்திருப்பு பட்டியலில் இருந்தார். தற்போது அவர் சென்னை ஆயுதப்படையின் கூடுதல் ஏடிஜிபியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

The government has ordered the transfer of 15 IPS officers in Tamil Nadu. Mahesh Kumar Agarwal, who was the Chennai Metropolitan Police Commissioner during the last regime, has now been appointed as the Chennai Crime Branch ADGP.