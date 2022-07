செஸ் ஒலிம்பியாட்.. இது நம்ம சென்னை, நம்ம செஸ்.. ஆவின் மூலம் மக்களுக்கு அழைப்பு!

Chennai

சென்னை: 44வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியை மக்களிடையே பிரபலப்படுத்தும் வகையில், ஆவின் பாக்கெட்டுகளில் செய்யப்பட்டுள்ள விளம்பரம் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

சர்வதேச 44வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி இந்தியாவில் முதல் முறையாக செஸ் தலைநகரமான தமிழ்நாட்டில் நடத்தப்படுகிறது. நாளை மறுநாள் முதல் ஆகஸ்டு 10 வரை செஸ் ஒலிம்பியாட் தொடர் மாமல்லபுரத்தில் உள்ள ஃபோர் பாய்ண்ட் தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் நடைபெற உள்ளது. இதில் 187 நாடுகளை சேர்ந்த 343 அணிகள் பங்கேற்கவுள்ளனர். இதற்காக சர்வதேச வீரர்கள் சென்னை வரத் தொடங்கியுள்ளனர்.

To popularize the 44th Chess Olympiad among the masses, the ad in Aavin Milk pockets has been well received.