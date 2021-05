சாட்டையை சுழற்றிய கீதா ஜீவன்..குழந்தை திருமணத்தில் கலந்து கொள்பவர்கள் மீதும் நடவடிக்கை என அறிவிப்பு

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: குழந்தைத் திருமணத்தை நடத்துபவர்கள், அதனை ஊக்குவிப்பவர்கள், குழந்தைத் திருமணத்தில் கலந்து கொள்பவர்கள் மீதும் கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று சமூக நலத்துறை அமைச்சர் கீதா ஜீவன் எச்சரித்துள்ளார்.

முன்னணி குழந்தை உரிமை அமைப்பு (குழந்தை உரிமைகள் மற்றும் நீங்கள் (CRY)) சமீபத்தில் நடத்திய ஆய்வின்படி, கடந்த ஆண்டு மே மாதத்தில் குழந்தை திருமணங்களின் எண்ணிக்கை தமிழகத்தில் அதிகரித்துள்ளது. "கடந்த ஆண்டு மே மாதத்தில் குழந்தை திருமணங்களின் எண்ணிக்கை 40 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. சேலம், தர்மபுரி, ராமநாதபுரம், மற்றும் திண்டுக்கல் (குறிப்பாக கொடைக்கானல் பகுதி) மாவட்டங்களில் 10 பிளாக் மற்றும் 72 பழங்குடி குக்கிராமங்களில் குழந்தை திருமணம் பரவலாக உள்ளது" என்று அந்த அமைப்பு கூறியுள்ளது.

தஞ்சை மருத்துவமனைக்கு ரூ.1 கோடியில் ஆக்சிஜன் நிலையம்.. நன்றி தெரிவித்த அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ்!

இந்த ஆண்டு, கொரோனா பரவல் சமூக வாழ்க்கையில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், சரியான நேரத்தில் தலையீடு செய்யாவிட்டால், குழந்தை திருமணச் சட்ட மீறல்கள் அதிகரிக்கும் என்று அந்த அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.

English summary

Social Welfare Minister Geetha Jeevan has warned that stern legal action will be taken against those who practice child marriage, those who promote it and those who attend child marriage.