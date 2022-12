சென்னைக்கு மிக அருகே..நடுக்கடலில் மாண்டஸ்! காத்திருக்கும் சவால்கள்! மக்களே மறந்தும் இதை செய்யாதீங்க!

Chennai

சென்னை : தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள மாண்டஸ் புயல், சென்னை மாமல்லபுரத்தில் கரையை இன்று இரவு அல்லது அதிகாலையில் கடக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில் பொதுமக்கள் புயலின் போது மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் என தமிழக அரசு சார்பில் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது.

தென்கிழக்கு வங்க கடலில் கலந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை தாழ்வு மண்டலமாக உருவாகி தற்போது மாண்டஸ் புயலாக வலுவடைந்து இருக்கிறது. இதனால் சென்னை உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது.

தற்போது மாமல்லபுரத்திற்கு தென்கிழக்கு சுமார் 150 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் சென்னைக்கு தென்கிழக்கு 210 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் புயல் ஆனது மையம் கொண்டுள்ள நிலையில் மணிக்கு சுமார் 10 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நகர்ந்து வருகிறது.

