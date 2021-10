தமிழக ஆளுநர் செயல்.. ஜனநாயகத்திற்கு உகந்தது அல்ல.. மீண்டும் எச்சரிக்கும் காங்கிரஸ்!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தனது வரம்பிற்குள் நடந்து கொள்ள வேண்டும், தமிழக ஆளுநர் அவ்வாறு நடந்து கொள்வார் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது என திருச்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திருநாவுக்கரசர் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள சம்பவங்கள் வருந்தத்தக்கது என்றும் சசிகலா அரசியலுக்கு வருவதை மக்கள் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும்.

என்றும் புதுக்கோட்டையில் செய்தியார்களிடம் பேசிய திருநாவுக்கரசர் எம்பி கூறினார.

1970 ஆம் ஆண்டு நடந்த வங்கதேச போரின் 50ம் ஆண்டு பொன்விழாவை முன்னிட்டு புதுக்கோட்டை மாவட்ட காங்கிரஸ் அலுவலகத்தில் ராணுவ வீரர்களை கவுரவிக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் திருச்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திருநாவுக்கரசர் கலந்துகொண்டு பங்களாதேஷ் போரின்போது ராணுவத்தில் பணிபுரிந்து போரில் கலந்துகொண்ட 2 ராணுவ வீரர்கள் உட்பட 10 ராணுவ வீரர்களுக்கு கேடயம் வழங்கி பாராட்டுத் தெரிவித்தார்

