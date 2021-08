செப்டம்பர் 1 முதல் பள்ளிகளை திறக்க முடிவு - தமிழக அரசு.. எந்தெந்த வகுப்புகள் தெரியுமா?.. முழு விவரம்

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் செப்டம்பர் 1-ம் தேதி முதல் மேல்நிலைப்பள்ளிகளை திறக்க தமிழ்நாடு அரசு முடிவு செய்துள்ளது. இதேபோல் மருத்துவ கல்லூரிகள், செவிலியர் கல்லூரிகள் மருத்துவம் சார்ந்த கல்லூரிகள் வரும் 16ஆம் தேதி முதல் செயல்பட அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் தற்போது நடைமுறையில் உள்ள ஊரடங்கு வருகிற 9-ம் தேதி அன்று முடிவடைய உள்ளது. இந்த் நிலையில் தமிழ்நாட்டில் 23-ம் தேதி காலை 6.00 மணி வரை மேலும் 2 வாரங்களுக்கு ஊரடங்கு நீடித்து முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் வேகமாக குறைந்த கொரோனா தொற்று தற்போது சற்று அதிகரித்துள்ளது. இதேபோல் அண்டை மாநிலங்களான கேரளா, ஆந்திரா, கர்நாடாகாவிலும் தொற்று அதிகமாக இருக்கிறது.

அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி மீதான மோசடி வழக்கு ரத்து.. சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு!

English summary

The Government of Tamil Nadu has decided to open the first high schools in Tamil Nadu from September 1. Similarly, medical colleges, nursing colleges and medical colleges have been given permission to operate from the 16th