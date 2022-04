தெரிந்தது பிறை.. நாளை முதல் தொடங்குகிறது புனித ரமலான் நோன்பு.. தமிழக அரசின் தலைமை காஜி அறிவிப்பு

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பிறை தெரிந்ததையடுத்து தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் நாளை முதல் ரமலான் நோன்பு கடைபிடிக்கப்படும் என தமிழக அரசின் தலைமை காஜி அறிவித்துள்ளார்.

இஸ்லாமியர்களின் புனித மாதமான ரமலான் முழுவதும் 30 நாட்களுக்கு நோன்பு கடைபிடிக்கப்படும்.

இதையடுத்து 30வது நாளில் பிறை தெரிந்ததும் அடுத்த நாள் ரம்ஜான் பண்டிகை கொண்டாடப்படும்.

