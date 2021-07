Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : தடுப்பூசிகள் விவரத்தை தினந்தோறும் வெளிப்படையாக தெரிவிக்கிறேன் என்றும் இதற்கு மேலும் தேவை என்றால் வெள்ளை பேப்பரில் வெள்ளை அறிக்கையாக எழுதி தருகிறேன் என்றும் தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளார்.

வெள்ளை அறிக்கை கேட்ட எல்.முருகனுக்கு.. வெள்ளை பேப்பரில்.. அமைச்சர் மா.சு. பொளேர் பதிலடி

அண்மையில் பாஜக மாநில தலைவர் எல்.முருகன், மத்திய அரசு கொடுத்த தடுப்பூசி விவரத்தை வெளிப்படையாக அறிவிக்க வேண்டும் என்று கோரியிருந்தார். இதற்கு தான் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் வெள்ளை பேப்பரில் வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட தயார் என்று கூறியுள்ளார்.

அண்மையில் தமிழக பாஜக தலைவர் எல்.முருகன் தலைமையில் புதிதாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தமிழக பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எம்.ஆர்.காந்தி, வானதி சீனிவாசன், நயினார் நாகேந்திரன், சி.சரஸ்வதி ஆகியோர் பிரதமர் மோடியை அவரது இல்லத்தில் சந்தித்தனர்.

தடுப்பூசி கேட்டு மக்கள் போராட வேண்டாம்.. எல்லாருக்கும் தடுப்பூசி கிடைக்கும்.. மா சுப்பிரமணியன் உறுதி

English summary

Tamil Nadu Health Minister Ma Subramanian said in an interview that he would disclose the details of the vaccines on a daily basis and would write a white paper in a white statement if necessary.