9 மாவட்ட ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல்: திமுக அமோக வெற்றியால் மகிழ்ச்சியில் உடன்பிறப்புகள்

சென்னை: 9 மாவட்ட ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலில் திமுக அதிக இடங்களில் வெற்றி பெற்றும் பல இடங்களில் முன்னிலை பெற்று உள்ளதால் திமுகவினர் உற்சாகமடைந்துள்ளனர். 140 இடங்களுக்கான மாவட்ட கவுன்சிலர்கள் பதவிக்கான வாக்கு எண்ணிக்கையில் 35 இடங்களில் திமுகவும், 2 இடங்களில் அதிமுகவும் முன்னிலையில் இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

9 மாவட்ட ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. 138 மாவட்ட கவுன்சிலர், 1,375 ஒன்றிய கவுன்சிலர், 2,779 கிராம ஊராட்சி தலைவர், 19,686 கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் பதவிகளுக்கு வாக்குப்பதிவு கடந்த 6 மற்றும் 9 தேதிகளில் நடைபெற்றது.

இரண்டு கட்டங்களாக பதிவான வாக்குகளை எண்ணும் பணியானது 74 மையங்களில் இன்று காலை 8 மணிக்கு தொடங்கியது. வாக்கு எண்ணும் பணியில் 30,245 அலுவலர்களும் பாதுகாப்புப் பணியில் 6,278 போலீசாரும் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். வாக்கு எண்ணும் நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் சிசிடிவி கேமராக்கள் மூலம் பதிவு செய்யப்பட உள்ளன. https://tnsec.tn.nic.in என்ற இணையதளத்தில் உள்ளாட்சித் தேர்தல் முடிவுகளை அறிந்துகொள்ள தேர்தல் ஆணையம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது.

1381 இடங்களுக்கான ஒன்றிய கவுன்சிலர் பதவியிடங்களில் திமுக 16 இடங்களில் வெற்றி; அதிமுக 1, காங்கிரஸ் 1 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. திமுக 75 இடங்களிலும் அதிமுக 11 இடங்களிலும் முன்னிலையில் உள்ளன. பாமக 2 இடங்களிலும் அமமுக 1 இடத்திலும் பிற கட்சியினர் 5 இடங்களிலும் முன்னிலையில் உள்ளனர்.

9 மாவட்டங்களில் கிராம ஊராட்சி தலைவர் பதவிக்கு இதுவரை 159 பேர் தேர்வு பெற்று உள்ளனர். கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் பதவிக்கு 3,428 பேர் தேர்வு பெற்று உள்ளனர். தென்காசி மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற வரும் வாக்கு எண்ணிக்கையில் மாவட்ட கவுன்சிலர் மற்றும் ஊராட்சி ஒன்றிய கவுன்சிலர் பதவி இடங்களில் பெரும்பாலான இடங்களில் தி.மு.க. முன்னிலை பெற்றுள்ளது. தென்காசி ஊராட்சி ஒன்றியம் தேன்பொத்தை ஒன்றிய கவுன்சிலர் கலாநிதி திமுக 2294 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றுள்ளார்

தேனி மாவட்டம் ஆண்டிபட்டி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட 19-வது வார்டு ஒன்றிய கவுன்சிலர் பதவிக்கான தேர்தலில் தி.மு.க. வேட்பாளர் ஜெயா 476 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளார். வெற்றி பெற்றதற்கான சான்றிதழை தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் ராமசுப்ரமணியன் வழங்கினார்.

தென்காசி மாவட்டம் குருவிகுளம் ஊராட்சி ஒன்றியம் 3வது வார்டில் மதிமுக வேட்பாளர் சங்கீதா 1354 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.பெற்றுள்ளார். பாஜக வேட்பாளர் தோல்வியடைந்தார். திருவண்ணாமலை ஆரணி ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்ட அக்ராபாளையம் கிராமத்தில் நடந்த ஊராட்சி மன்ற தலைவர் இடை தேர்தலில், திமுக வேட்பாளர் தாட்சாயிணி அன்பழகன் தன்னை எதிர்த்து போட்டியிட்ட பா.ம.க.வேட்பாளர் ஜெயேந்திரனை விட 813 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் தியாகதுருகம் ஒன்றியத்தில் 2வது வார்டில் சண்முகம், 3வது வார்டில் தமிழரசி சாமிநாதன் ஆகிய திமுக வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.

நெல்லை மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் ஒன்றியம் 7வது வார்டில் தி.மு.க. வேட்பாளர் ராமலட்சுமி வெற்றி பெற்று உள்ளார். நெல்லை மாவட்டம் பாப்பாக்குடி ஒன்றியம் 2வது வார்டில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 238 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளது.

திமுக அதிக இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளதால் உடன்பிறப்புகள் உற்சாகமடைந்துள்ளது. இந்த வெற்றி குறித்து டெல்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஏ.வ. வேலு, முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் உழைப்பின் பலனை ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் முடிவுகள் காட்டுகின்றது என்று தெரிவித்துள்ளார்.

