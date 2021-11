எங்க இருக்கு காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் பாருங்க! பலத்த காற்று வீசும்! சென்னை உஷார்- வெதர்மேன்

Chennai

சென்னை: வங்கக் கடலில் உருவாகி சென்னை அருகே கரையைக் கடக்க உள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், தற்போது எங்கே இருக்கிறது என்பதற்கான வரைபடத்தை தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

கடந்த வாரம் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் வங்கக்கடலில் இருந்து சென்னை அருகே கரையைக் கடந்தது. இதன் காரணமாக சென்னை உட்பட பல்வேறு மாவட்டங்களில் கன மழை கொட்டி தீர்த்தது.

ஐந்து நாட்கள் தொடர்ந்த மழை காரணமாக, சென்னையில் பல்வேறு பகுதிகளில் தாழ்வான இடங்களில் வெள்ள நீர் புகுந்தது. இந்த நிலையில் புதிதாக ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவாகி இருந்தது. அது தற்போது காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக உருப்பெற்று சென்னையை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது.

