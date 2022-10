ஒரே நாடு..ஒரே உணவு..ஒரே மொழியா? கலைஞர் வழியில் ‘தளபதி’ ஸ்டாலின்! சட்டமன்றத்தில் வேல்முருகன் பேச்சு!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஒற்றை மொழி, இந்தி மொழி என்கிற இந்த திணிப்பை முத்தமிழ் அறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களின் வழியில் இன்று மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் தளபதி அவர்கள் வரலாற்று சிறப்புமிக்க இந்தி தீர்மானத்தை கொண்டு வந்திருப்பதாக தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி தலைவர் வேல்முருகன் கூறியுள்ளார்.

தமிழக சட்டசபையில் மத்திய அரசின் இந்தி திணிப்பு எதிர்ப்பு தீர்மானத்தை ஆதரித்து பேசிய தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி நிறுவனத் தலைவரும் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான வேல்முருகன்," மத்திய அமைச்சர் தலைமையிலான குழு இந்தியை திணிக்கிறது.

உயர்கல்வி நிறுவனங்களிலும் இந்தி திணிக்கப்படுகிறது. கேந்திரிய வித்யாலயா பள்ளிகளிலும் இந்தியை கட்டாயமாக்குகிற நிலைமை இருக்கிறது. இவை அனைத்தும் பல்வேறு மொழி வழி தேசிய இனங்களின் வாழ்வுரிமையை முற்றும் முதலுமாக பறிக்கின்ற ஒரு செயல்.

இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம் நடக்கும்! வரலாறு திரும்பும்! தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி எச்சரிக்கை!

English summary

Tamilaga valvurimai katchi leader Velmurugan mla has said that Hon'ble Tamil Nadu Chief Minister stalin has brought this historic resolution against Hindi impoition as a single language, Hindi language, in the way of Muthamil arignar Dr. Kalainar.