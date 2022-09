சுயசார்பைதான் பாரதி பேசியுள்ளார்.. இந்தியா அதைதான் செய்து வருகிறது.. தமிழிசை சௌந்தரராஜன் பெருமிதம்

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: நாடு முழுவதும் பாரதியாரின் நினைவு தினம் இன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக சென்னை மெரினா கடற்கரையில் உள்ள பாரதியார் சிலைக்கு தெலங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.

பாரதியின் கவிதைகளை திரட்டி பார்த்தால் அதில் சுயசார்பு இந்தியாவைதான் பாரதி பேசியுள்ளார். அதுதான் தற்போது நடந்து வருகிறது என இந்த நிகழ்வில் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் பேசியுள்ளார்.

இந்தியாவில் சுதேசி உணர்வை உச்சநிலைக்கு கொண்டு சென்றதில் பாரதியாருக்கும் குறிப்பிட்ட பங்கு உள்ளது. இந்நிலையில் அவரது நினைவு தினத்தில் மத்திய அரசின் செயல்பாடு குறித்து தமிழிசை சௌந்தரராஜன் பேசியுள்ளது கவனிக்கதக்கதாக உள்ளது.

தமிழிசை சௌந்தரராஜன்: சிதம்பரம் நடராஜர் கோயில் சர்ச்சை தொடர்பாக விளக்கம்

English summary

Bharathiyar's Memorial Day is being observed across the country today. As part of this, Telangana Governor Tamilisai Soundararajan paid tribute to the statue of Bharatiyar at Marina Beach in Chennai. If you look at Bharti's poems, Bharti has talked about self-reliant India. Tamilisai Soundararajan spoke at this event saying that this is what is happening now. Bharathiyar also played a significant role in bringing the Swadeshi spirit to its peak in India. In this case, it is noteworthy that Tamilisai Soundararajan has spoken about the activities of the central government on his memorial day.