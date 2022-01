'தமிழக மக்களுக்கு கிடைத்த அருமையான முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்' நடிகர் வடிவேலு புகழாரம்!

Chennai

சென்னை: நகைச்சுவை நடிகர் 'வைகைப்புயல்' வடிவேலு நாய் சேகர் ரிட்டர்ன்ஸ் படத்தின் படப்பிடிப்பிற்காக லண்டன் சென்று இருந்தார். அங்கு ஷூட்டிங் முடித்துவிட்டு கடந்த மாதம் 23ம் தேதி தமிழ்நாடு திரும்பினார்.

இதனை தொடர்ந்து சென்னையில் இவருக்கு கொரோனா சோதனை செய்யப்பட்டது. அப்போது வடிவேலுவுக்கு லேசான அறிகுறிகளுடன் கொரோனா இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

இதன்பின்னர் வடிவேலு போரூரில் உள்ள ராமச்சந்திரா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். லண்டனில் ஓமிக்ரான் கொரோனா வைரஸ் மிக வேகமாக பரவியதால் வடிவேலுக்கும் ஓமிக்ரான் இருக்குமோ என்ற அச்சம் எழுந்தது. ஆனால் பரிசோதனையில் அவருக்கு ஓமிக்ரான் இல்லை என்பது தெரியவந்தது. மேலும், லேசான அறிகுறிகள் மட்டுமே இருந்ததால் கொரோனாவில் இருந்து வடிவேலு குணமடைந்தார்.

The people of Tamil Nadu have got a wonderful chife-Minister. This is not superfluous; this is the truth. Actor Vadivelu said he wanted Chief Minister Stalin to live longer