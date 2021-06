தனி விமானம்.. டெல்லியில் நடக்கும் "அந்த" மீட்டிங்.. மாலையே நேரடி விசிட்.. முதல்வர் ஸ்டாலினின் பிளான

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: தமிழ்நாடு முதல்வர் ஸ்டாலின் டெல்லிக்கு பிரதமர் மோடியை சந்திக்க செல்ல உள்ள நிலையில், முதல்வரின் பயணத்திட்டத்தில் இடம்பெற்று இருக்கும் முக்கியமான அம்சங்கள் குறித்த தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன.

தமிழ்நாடு முதல்வர் ஸ்டாலின் ஜூன் 17ம் தேதி பிரதமர் மோடியை சந்திக்கிறார். ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பின் முதல்முறையாக முதல்வர் ஸ்டாலின் டெல்லி செல்கிறார்.

இதில் அவர் என்னென்ன விஷயங்களை பேச போகிறார் என்பது குறித்து ஏற்கனவே நிறைய தகவல்கள் வெளியாகி இருந்தன. அதில் நீட் தேர்வு ரத்து மற்றும் வேக்சின் ஒதுக்கீடு பிரதான கோரிக்கையாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

English summary

Tamilnadu CM M K Stalin will meet some leaders and visit the DMK office construction side in Delhi during his trip to meet PM Modi on June 17.