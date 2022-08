கேரளா செல்லும் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்.. பினராயி விஜயனுடன் சந்திப்பு.. என்ன காரணம்?

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: தென்மண்டல கவுன்சில் கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் கேரளா பயணத்தின் போது, அம்மாநில முதலமைச்சர் பினராயி விஜயனை சந்திக்கவுள்ளது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது.

தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் - கேரளா முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் ஆகியோர் நல்ல நண்பர்கள் என்று பல்வேறு தருணங்களில் வெளிகாட்டியுள்ளனர்.

அண்மையில் மனோரமா செய்தி நிறுவன கருத்தரங்கில் கலந்துகொண்ட முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், பினராயி விஜயனுக்கு தமிழ்நாட்டில் ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள் என்றும், தனக்கு கேரளாவில் ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள் என்றும் கூறி இருந்தார். அதேபோல் மத்திய அரசை எதிரான கருத்து மோதல்களில் தமிழ்நாடு மற்றும் கேரளா முன்னிலையில் இருந்து வருகிறது.

English summary

( முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் - பினராயி விஜயன் சந்திப்பு )During Chief Minister M.K.Stalin's visit to Kerala to participate in the South Zone Council meeting. Before that Meeting, CM Stalin to Meet Kerala CM Pinarayi Vijayan in Thiruvananthapuram