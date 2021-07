மூன்றே மாதங்கள் ரூ67 கோடி கொரோனா அபராதம் வசூல்.. எதற்கு பயன்படுத்தலாம்.. தமிழக அரசு திட்டம்தான் என்ன

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கொரோனா 2ஆம் அலை சமயத்தில் விதிமுறைகளை மீறியதாக மாநிலத்தில் சுமார் 67 கோடி ரூபாய், வசூலிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அதனை முறையாகப் பயன்படுத்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்தால் கொரோனா 3ஆம் அலை கையை மீறிச் செல்லாமல் பார்த்துக்கொள்ளலாம்.

இந்தியாவில் மற்ற மாநிலங்களைப் போலவே தமிழ்நாட்டிலும் கடந்த மார்ச் மாதம் கொரோனா 2ஆம் அலை ஏற்படத் தொடங்கியது. அப்போது தேர்தல் பிரசாரங்களும் மாநிலம் முழுவதும் தீவிரமாக நடைபெற்று வந்தது.

அப்போது முக்கிய தலைவர்கள் மாஸ்க்குகளைகூட அணியாமல் கொரோனா வழிகாட்டுதல்களை முறையாகக் கடைப்பிடிக்காமல் பிரசாரம் செய்தனர். இதனால் வைரஸ் பாதிப்பு மிக வேகமாகப் பரவியது.

English summary

During 2nd wave of Coronavirus, More than 67 crore rupees has been collected as fine in Tamilnadu. Corona fine can be used in Corona prevention activities.