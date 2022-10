தமிழகம் மதசார்பற்ற மாநிலமாக இருப்பது எப்படி? சினிமாவை திராவிட இயக்கம் எடுத்ததால்தான்.. வெற்றிமாறன்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: சினிமாவை திராவிட இயக்கம் கையில் எடுத்ததன் விளைவு தான் தமிழ்நாடு இப்போதும் மதசார்பற்ற மாநிலமாக நிலைக்க காரணம் என்று இயக்குநர் வெற்றிமாறன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னையில் தொல். திருமாவளவன் குறும்பட ஆவணப்பட கலை திருவிழா நடைபெற்றது. இதில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன், இயக்குநர் வெற்றிமாறன் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்துகொண்டனர்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் இயக்குநர் வெற்றிமாறன் பேசுகையில், குறும்பட ஆவணப்பட கலை திருவிழா நிகழ்வு மிக முக்கியமானது. திருமாவளவனை சில சந்தர்ப்பங்களில் சந்தித்துள்ளேன். ஒரு அரசியல் கட்சியின் தலைவர், இவ்வளவு எளிமையாக இருக்க முடியுமா என்ற ஆச்சரியம் ஏற்பட்டது.

நேரடியாக ஓடிடியில் வெளியாகும் வெற்றிமாறன் திரைப்படம்.. தீபாவளிக்கு டபுள் ட்ரீட் இருக்காமே.!!?

English summary

irector Vethimaran has said that Tamil Nadu is still a secular state as a result of the Dravidian movement taking over the cinema.