நெய்யை தொடர்ந்து வெண்ணெய் விற்பனை விலை உயர்வு, தலைகீழ் ஆவின் -பால் முகவர்கள் சங்கம் குற்றச்சாட்டு

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நேற்று தமிழக அரசு துறை நிறுவனமான ஆவின் விற்பனை செய்யும் நெய் விலை உயர்த்தப்பட்ட நிலையில் இன்று வெண்ணெய் விலை உயர்த்தப்பட்டு இருப்பது கண்டிக்கத்தக்கது என பால் முகவர்கள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

தமிழக அரசு துறையின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் ஆவின் நிறுவனம் பால் மற்றும் பால் பொருட்களை தமிழகம் முழுவதும் உற்பத்தி செய்து விற்பனை செய்து வருகிறது. இதற்காக பல தொழிற்சாலைகள் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இயங்கி வருகிறது.

இந்த நிலையில் நேற்று திடீரென ஆவின் நெய் விலை உயர்த்தப்பட்ட நிலையில் இன்று வெண்ணை விலை உயர்த்தப்பட்டு இருக்கிறது. இதற்கு தமிழக பால் முகவர்கள் சங்கம் கண்டனம் தெரிவித்து இருக்கிறது.

English summary

Milk Agents Association has said that while the price of ghee sold by the Tamil Nadu government sector company Aavin has been increased yesterday, the price of butter has been increased today.