நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல்: சென்னையில் 27,812 தேர்தல் பணியாளர்களுக்கு நாளை பயிற்சி வகுப்பு

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் சென்னையில் 27,812 தேர்தல் பணியாளர்களுக்கு நாளை பயிற்சி வகுப்பு நடைபெற உள்ளது. பயிற்சியில் கலந்து கொள்ள தவறும் நபர்களின் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் தேதி பிப்ரவரி 19-ம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெறும் என்று மாநில தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. வாக்கு எண்ணிக்கை பிப்ரவரி 22ஆம் தேதி நடைபெறும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

A training class for 27,812 polling staff is scheduled to be held in Chennai tomorrow ahead of the urban local body elections. It has been said that action will be taken against those who fail to attend the training