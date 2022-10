சென்னைக்கு மிக அதிக கனமழை இருக்கு.. முன்ன பின்ன டைமிங் இருக்கும்.. ஆனால் கன்பார்ம்!.. வெதர்மேன்

Chennai

சென்னை: சென்னையில் இன்று இரவு முதல் நாளை காலை வரை நிச்சயம் மிக கனமழை பெய்வதற்கான சாத்தியங்கள் அதிகம் இருப்பதாக தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை கடந்த 29 ஆம் தேதி தொடங்கியது. இன்றைய தினம் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் விடிய விடிய மழை பெய்தது. மேலும் காலை முதலே குளிர்ச்சியான காற்று வீசியது.

இந்த நிலையில் மாலையில் முகப்பேர், அமைந்தகரை, கோயம்பேடு, கிண்டி, அம்பத்தூர், அண்ணாநகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது. அமைந்தகரையில் அரைமணி நேரத்திற்கும் மேலாக கனமழை பெய்தது. நாளை மிக அதிக கனமழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

