லாக்டவுன்.. எந்தெந்த மாவட்டங்களில் தளர்வு வரலாம்.. எங்கெல்லாம் கட்டுப்பாடு.. தமிழ்நாடு அரசு திட்டம்?

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: தமிழகத்தில் லாக்டவுன் பரவல் குறைந்து வரும் நிலையில் மாவட்ட வாரியாக தளர்வுகள் கொண்டு வரப்பட உள்ளதாக தகவல்கள் வருகின்றன. இது எந்தெந்த மாவட்டங்களில் தளர்வுகள் வரலாம் என்ற தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

தமிழகத்தில் கொரோனா பரவலை தடுக்கும் பொருட்டு தீவிர லாக்டவுன் அமலில் உள்ளது. கொரோனா லாக்டவுன் கொண்டு வரப்பட்ட பின் வரிசையாக கேஸ்கள் குறைய தொடங்கி உள்ளன. சென்னை மட்டுமின்றி மற்ற மாவட்டங்களிலும் கேஸ்கள் வேகமாக குறைய தொடங்கி உள்ளது.

தஞ்சை மருத்துவமனைக்கு ரூ.1 கோடியில் ஆக்சிஜன் நிலையம்.. நன்றி தெரிவித்த அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ்!

கடந்த 24-5-2021 முதல் தளர்வுகளற்ற முழு ஊரடங்கு தமிழ்நாட்டில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. மிக கடுமையான கட்டுப்பாடுகளுடன் இந்த புதிய லாக்டவுன் அமலில் உள்ளது.

English summary

Tamilnadu: What are the districts that will get ease down and strict lockdowns in Tamilnadu due to less TPR?