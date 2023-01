‘தமிழ்நாடு’ ஏற்றுக்கொண்ட ஆளுநர் ரவி.. பொங்கல் வாழ்த்துச் செய்தியில் ‘ட்விஸ்ட்’! அட.. மாத்திட்டாரே!

Chennai

சென்னை : பொங்கல் திருநாளையொட்டி, தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். "தமிழ்நாடு என்று சொல்வதை விடத் தமிழகம் என்று சொல்வதுதான் சரியாக இருக்கும்" என ஆளுநர் ரவி பேசியிருந்த நிலையில், சமீபத்தில் பொங்கல் விருந்து அழைப்பிதழிலும் தமிழக ஆளுநர் என்றே குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. இந்நிலையில், பொங்கல் வாழ்த்துச் செய்தியில் தமிழ்நாடு ஆளுநர் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு என்ற சொல்லை ஆளுநர் தவிர்த்திருந்த நிலையில், ஆளுநரின் பொங்கல் விருந்தை முதலமைச்சர், ஆளுங்கட்சியான திமுக மற்றும் கூட்டணிக் கட்சிகள் புறக்கணித்தனர்.

இந்நிலையில், பொங்கல் வாழ்த்துச் செய்தியில் தமிழ்நாடு ஆளுநர் எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

On the occasion of Pongal, Tamil Nadu Governor RN Ravi has extended his greetings. While Governor Ravi had said that "Thamizhagam is more correct than Tamil Nadu", recently the Pongal party invitation also mentioned as Thamizhaga Governor. In this case, the Pongal greeting message mentions that the Governor of TamilNadu.