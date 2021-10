மதுபிரியர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. தமிழகத்தில் டாஸ்மாக் பார்கள் நாளை முதல் திறப்பு.. சில கட்டுப்பாடுகள்

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழக அரசுக்கு பல ஆண்டுகளாக நிதி வருவாயை ஈட்டி தருவதில் மிக முக்கியமானதாக இருப்பது டாஸ்மாக் கடைகள். தீபாவளி, பொங்கல் போன்ற பண்டிகை நாட்களில் டாஸ்மாக் மூலம் கிடைக்கும் வருமானம் பல கோடிகளை தாண்டும்.

ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஆட்டிபடைக்கும் கொரோனா தொற்று டாஸ்மாக் வருமானத்தையும் கடுமையாக பாதித்தது. பல மாதங்கள் மூடப்பட்டு இருந்த டாஸ்மாக் கடைகள் அதன்பின்னர் திறக்கப்பட்டன.

It has been announced that Tasmac bars will be opened in Tamil Nadu from tomorrow. Tasmac management has also issued guidelines for opening bars